Frases de Stephen Hawking que revelam mente de gênio

A ciência está de luto por ter perdido o seu maior nome vivo com a morte de Stephen Hawking na quarta (14), aos 76 anos. O astrofísico britânico deixou frases memoráveis. Leia uma seleção com algumas que revelam a mente de um gênio:

“Nós somos uma espécie avançada de macacos em um planeta menor. Mas nós conseguimos entender o universo. E isso nos torna muito especiais.”

“A vida seria trágica, se não fosse engraçada.”

“Durante milhões de anos, a humanidade viveu exatamente como os animais. Então aconteceu alguma coisa que desencadeou o poder da nossa imaginação. Nós aprendemos a falar e aprendemos a ouvir.”

“Se os extraterrestres nos visitarem, o resultado será muito parecido com o que aconteceu quando Colombo desembarcou na América: não foi uma coisa boa para os nativos americanos.”

“Pessoas que se vangloriam de seus QIs são perdedoras.”

“Pessoas quietas têm as mentes mais barulhentas.”

“Inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças.”

“Da próxima vez que alguém reclamar que você cometeu um erro, diga a essa pessoa que talvez isso seja uma boa coisa, porque sem imperfeição nem você nem eu existiríamos.”

“É uma perda de tempo ficar irritado com a minha deficiência. As pessoas não vão ter tempo para você se você está sempre irritado ou reclamando.”

“Tenho reparado que mesmo aqueles que afirmam que tudo está predestinado e que não podemos mudar nada a respeito disso continuam olhando para os dois lados antes de atravessar a rua.”

“Considerando o que os buracos negros sugerem, Deus não apenas joga dados, ele às vezes nos confunde jogando-os onde ninguém consegue ver.”

“Meu objetivo é simples. É a compreensão completa do Universo, por que ele é assim e por que existe de uma maneira geral.”

“Minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 21. Tudo, desde então, tem sido um bônus.”

“Apesar de eu não poder me movimentar e ter que falar através de um computador, em minha mente sou livre.”

“Toda a história da Ciência tem sido a percepção gradual de que eventos não acontecem de uma maneira arbitrária, mas que refletem uma ordem básica, que pode ou não ser divinamente inspirada.”

“Não importa o quão ruim a vida possa ser, há sempre alguma coisa que você pode fazer e ter sucesso. Enquanto há vida, há esperança.”

“Olhe para as estrelas e não para os seus pés”

“Minhas expectativas se reduziram a zero quando tinha 21 anos. O restante foi um presente”.

“Acredito que o desenvolvimento pleno da inteligência artificial poderia significar o fim da raça humana”.

“Ninguém pode resistir à ideia de um gênio aleijado”.

“Se os extraterrestres nos visitarem algum dia, acredito que o resultado será parecido a quando Cristóvão Colombo desembarcou na América, um resultado nada positivo para os nativos”.

“A cruz de minha celebridade é que não posso ir a lugar algum sem ser reconhecido. Não basta colocar óculos escuros e uma peruca. A cadeira de rodas me entrega”.

“Encontrar a resposta para isto seria o grande triunfo da razão humana, porque então conheceríamos a mente de Deus”.

“Há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vencerá, porque funciona”.

Fonte: Vírgula UOL