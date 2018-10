Franz Ferdinand ‘incendeia’ São Paulo com show repleto de hits

(Foto: Marta Ayora) Franz Ferdinand

A frase “This fire is out of control, I’m gonna to burn this city (Este fogo está fora de controle, eu vou queimar essa cidade)” da música Fire, do Franz Ferdinand, nunca fez tanto sentido como nesta noite de sexta, 12. A banda escocesa se apresentou no Tom Brasil, em São Paulo, e mostrou o seu poder de fogo. Eles vieram munidos de hits e não deixaram ninguém parado.

No setlist não faltaram as clássicas Lazy Boy, Matinee, Walk Away, Michael, Darts of Pleasure, Ulysses, Take Me Out e Fire, que terminou o show de forma apoteótica, deixando todo mundo com o refrão grudado na cabeça.

A nova formação do Franz, que conta com o guitarrista Dino Bardot e o tecladista Julie Corrie também funcionou muito bem ao vivo e mostrou que não deve nada à antiga, com o ex-guitarrista Nicholas McCarthy.

Tomara que eles não demorem para voltar. Confira como foi:

Franz Ferdinand em São Paulo – 2018

Créditos: Marta Ayora

Fonte: Vírgula UOL