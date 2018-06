França cria ‘cidade’ especial para pessoas com Alzheimer

O vilarejo conta com supermercado, academia e outros comércios

Um vilarejo especial para pessoas com Alzheimer está sendo construído na França. A ideia é que as pessoas possam ter uma vida mais próxima do normal fora de um hospital ou centro de cuidados. No vilarejo, as pessoas são chamadas de residentes e não de pacientes, contam com supermercado interno, centro de saúde e beleza, restaurante, academia, livraria e farmácia. As informações são do Daily Mail.

O vilarejo será fechado para residentes, no entanto eles poderão circular livremente dentro do recinto. A quantidade de medicamentos será menor do que a aplicada em hospitais. Enfermeiras devem vestir roupas comuns e voluntários ajudarão no funcionamento do projeto.

Vila para pessoas com Alzheimer

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL