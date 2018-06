Fox Films anuncia lançamento de ‘Dragon Ball Super’ no Brasil

Dragon Ball

Alô, fãs de Dragon Ball! A Fox Filmes do Brasil anunciou no Twitter que vai lançar nos cinemas brasileiros o filme Dragon Ball Super.

A Fox ainda não divulgou a data do lançamento ou mais informações. “Um Sayajin não tem limites. Uma nova aventura para se tornar mais forte se inicia. Breve nos cinemas”, diz o tweet. No Japão, o longa será lançado em dezembro.

Esse é o primeiro anime inédito da franquia Dragon Ball, após dezoito anos do lançamento de Dragon Ball GT.

