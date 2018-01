Fotos mostram as reações de animais ao enfrentarem a neve pela primeira vez

Reprodução Que fofura!

A neve poder ser completamente mágica para quem está vendo pela primeira vez aquele cenário todo coberto de branco, né? Algumas pessoas ficam até emocionadas de testemunharem os flocos brancos caindo do céu.

Bem, e os animais? Já pensou como seu cachorro ou seu gato reagiriam ao ver neve pela primeira vez? Alguns donos de animais pensaram e fotografaram o momento. Alguns bichos de estimação amaram, enquanto outros pareciam ter saído de um filme de terror.

Confira e divirta-se:

Reações de animais ao enfrentarem a neve pela primeira vez

1 de 37

Neve pela primeira vez

Esses animais viram neve pela primeira vez e seus donos registraram como foi esse encontro

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL