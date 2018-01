Fotos impressionantes da tempestade Eleanor, que atingiu o Reino Unido

(Foto: reprodução/Metro UK)

Nesta quarta, 3, milhares de casas acordaram sem energia elétrica no Reino Unido por causa da tempestade Eleanor que passou por lá nesta madrugada. Os fortes ventos chegaram a 128 quilômetros por hora e também provocaram quedas de árvores, inundações, desabamentos e chegaram a destruir estradas, abrindo buracos nos asfaltos. Linhas ferroviárias também foram danificadas.

O lugar mais afetado foi a Irlanda do Norte, que teve 12 mil lares sem eletricidade. Depois a Inglaterra, com 2,7 mil propriedades sem energia, e o País de Gales sofreu com 460 casas no escuro.

Segundo a Agência do Meio Ambiente, há 60 alertas de inundações na Inglaterra, mais de 30 no País de Gales, e cerca de 10 na Escócia.

O site Metro UK coletou algumas das fotos mais impressionantes dos danos causados pela tempestade. Confira abaixo:

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fotos impressionantes da tempestade Eleanor

Créditos: reprodução/Metro UK

Fonte: Vírgula UOL