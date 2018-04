Fotos de nascimentos provam como as mulheres são duronas

Concurso de fotos de parto

A Associação Internacional de Fotógrafos Profissionais de Nascimento anunciou os vencedores do concurso de imagens de 2018 e as fotos poderosas que eles julgaram serem os vencedores mostram a beleza crua e o drama do parto, bem como a pura alegria que se segue.

O concurso do ano passado foi extremamente rico em qualidade e emoção e este ano a competição está de volta. Cada imagem conta uma história de dor, perseverança, alívio e alegria.

Eles documentam os primeiros momentos da vida de um novo humano e o primeiro momento de união de uma família. Provam ainda que as mulheres são duronas. Veja os vencedores:

Fotos de nascimentos mostram como as mulheres são duronas

