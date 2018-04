Fotos coloridas mostram cotidiano dos EUA nos anos 1950

Os anos 50 são frequentemente vistos como uma era de ouro na história dos EUA, uma época de felicidade e prosperidade, apesar da ameaça de aniquilação nuclear, segregação racial e a iminente Guerra Fria.

Enquanto a maioria das fotos da época são em preto e branco, a fotografia colorida ainda era uma relativa novidade na época e o filme era bastante caro para pessoas comuns, as fotos que o Bored Panda destacou são coloridas.

Muitas das fotos foram coletadas por Denis Fraevich, um nova-iorquino de ascendência russa que adora trazer a época de volta à vida. “As imagens foram encontradas em leilões, mercados de pulgas e pátios, digitalizados e postados na internet”, disse ele ao site.

“A vida feliz de alguém, os sonhos de alguém, eventos importantes, feriados e viagens, por alguma razão, foram jogados no lixo e se transformaram em produtos baratos em uma venda de bairro. Ver isso é incrivelmente triste, mas, graças aos entusiastas que compram e digitalizam slides antigos, podemos elevar a cortina do tempo e olhar para aquela época através dos olhos dos americanos comuns ”.

“Estou impressionado com a frequência com que um carro está presente no quadro”, afirmou. “Eles obviamente ocuparam uma posição muito mais importante na vida de um americano do que em nosso tempo. Hoje, é muito menos provável que alguém tire fotos do carro ou da televisão”, completou.

Denis trabalha como guia turístico de língua russa em Nova York e tem um blog: o Samsebeskazal.

Fotos coloridas mostram cotidiano dos EUA nos anos 1950

Fonte: Vírgula UOL