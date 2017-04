Fotógrafos mostram dia a dia de países africanos para combater estereótipos

Leia mais

O coletivo de fotografia Everday Africa busca quebrar estereótipos relacionados ao continente. Criado em 2012 pelo fotojornalista Peter DiCampo e pelo escritor Austin Merrill, ele se tornou porta de entrada para que muitos conheçam a África, tão frequentemente negligenciada pela mídia mainstream.

De acordo com o My Modern Met, a ideia original veio quando DiCampo e Merrill estavam na Costa do Marfim, onde foram encarregados de cobrir o ambiente pós-conflito do país.

“Nós dois percebemos quão frustrados estávamos com o fato de termos nos limitado a uma visão tão estreita do país. Aconteceu naturalmente: começamos a fotografar e filmar com nossos telefones e captamos momentos reais “, afirma DiCampo. “Foi interessante porque as fotos que estávamos tirando passavam longe da narrativa pré-concebida, E, em alguns aspectos, essa ideia de ampliar o contexto de imagens tiradas na África Ocidental apareceu”, completou.

Inicialmente, muitos dos fotógrafos eram ocidentais enviados para a África, algo que agora mudou. DiCampo observa que em um certo momento, fotógrafos africanos passaram a ser a maioria dos contribuintes. “Uma imagem de cada vez, a África do dia a dia está mudando o nosso pensamento, concentrando-se em momentos reais e positivos da vida”, resumiu o site.

