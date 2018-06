Fotógrafo tem truque simples para criar imagens mágicas

O fotógrafo Mathias Fast está fazendo sucesso dando um toque mágico às fotos de casamento que faz. Segundo ele, que trabalha em Vancouver, no Canadá, e Cidade do Cabo, na África do Sul, o truque é o mais simples que tem.

Mathias usa um celular desligado para refletir o ambiente. Ele posiciona a tela do celular colada à câmera e clica. Confira o resultado das imagens lindas na galeria:

Fotógrafo faz mágica com truque simples

Fotógrafo usa lente de celular para criar efeito lindo em fotos de casamento

Créditos: Mathias Fast / Reprodução

Fonte: Vírgula UOL