Fotógrafo registra rara rena branca em região remota da Noruega

O fotógrafo norueguês Mads Nordsveen registrou uma rena branca durante andanças por região remota da Noruega.

Segundo o site inglês Daily Mail, a rena branca é extremamente rara e sua cor é devido a uma mutação genética em que os pelos nascem sem pigmento. Para as tribos locais, chamadas de Sami, encontrar um exemplar deste animal é sinal de boa sorte.

“O filhote chegou bem perto e estava calmo e amigável. Parecia que estava posando para a câmera”, disse o fotógrafo. Ele contou ainda que a rena estava com a mãe, que tinha pelagem marrom.

Fonte: Vírgula UOL