Fotógrafo faz série de retratos para mostrar as não tão sutis diferenças dos gêmeos idênticos



Joe & Duke

Leia maisAbril tá chegando e os usuários do Twitter estão fazendo o …Homem ataca soldado romano com capacete durante Paixão de Cristo

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

“Quando iniciei o projeto, foi sem dúvida a atração visual. Achei que seria interessante fazer retratos de gêmeos. Mas, conforme a série progrediu, foram as diferenças sutis que se tornaram igualmente interessantes”, afirmou Peter ao site Huck.

Ele ainda contou que apesar da aparência, essas pessoas são, muitas vezes, opostas na personalidade. “Um exemplo são os irmãos Duke e Joe, de 15 anos de idade. Embora sejam gêmeos idênticos, eles não poderiam ser mais diferentes, tanto em sua aparência física quanto em suas personalidades. Ao despir o pano de fundo e fotografar os meninos em camisetas simples, pude deixar suas diferentes personalidades brilharem”, explicou.

Confira as fotos da série Alike But Not Alike na galeria:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Delilah e Tullulah

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Aveah e Anaiah

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Chloe e Lea

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Cristian e George

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Devontay e Dijon

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Hermon e Heroda

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Irene e Sharon

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Joe e Duke

Joe & Duke

Créditos: Reprodução

Kira e Taya

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Orla e Clara

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Polly e Sophie

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Reggie e Mickie

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Ronja e Vår

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Tomo e Lorenzo

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Yasmin e Leylah

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Delilah e Tullulah

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Aveah e Anaiah

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Chloe e Lea

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Cristian e George

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Devontay e Dijon

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Hermon e Heroda

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Irene e Sharon

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Joe e Duke

Joe & Duke

Créditos: Reprodução

Kira e Taya

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Orla e Clara

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Polly e Sophie

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Reggie e Mickie

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Ronja e Vår

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Tomo e Lorenzo

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Yasmin e Leylah

O fotógrafo Peter Zelewski passou os últimos dois anos explorando o mundo especial de gêmeos idênticos, questionando não apenas o incrível vínculo entre eles, mas também o que os torna diferentes uns dos outros à medida que suas personalidades vão aparecendo.

Créditos: Reprodução/Peter Zelewski

Mais galerias

Projetos da arquiteta Carla Juaçaba

Desenhos no Paint

“Música: Uma Construção de Gênero” — Exposição da Prefeitura de São Leopoldo

Mais galerias

Projetos da arquiteta Carla Juaçaba

Desenhos no Paint

“Música: Uma Construção de Gênero” — Exposição da Prefeitura de São Leopoldo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1276252’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL