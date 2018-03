Fotógrafo faz retratos de cachorros que são perfeitamente imperfeitos

Reprodução Obra do fotógrafo Alex Cearns

Bali Pip é um cachorro resgatado das ruas de Bali, que sofria na mãe de muitos. Shazza é cega e muito leal. Raul tem paralisia parcial nas patas. E todos eles estão no livro premiado do fotógrafo Alex Cearns, que quis fotografar cachorros perfeitamente imperfeitos.

“Um dos meus maiores desejos, como fotógrafo de animais, é capturar aquele detalhe único, que faz todas as criaturas especiais e preciosas. Eu amo os animais e tenho o privilégio de fotógrafa-los”, afirmou ao Bored Panda.

Perfect Imperfection – Dog portraits of Resilience será lançado no dia 19 de março. Confira algumas fotos:

Cães perfeitamente imperfeitos

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Obra do fotógrafo Alex Cearns

Créditos: Reprodução

Cães perfeitamente imperfeitos

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL