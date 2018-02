Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos no dia a dia

Sara Easter Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Leia maisMulher dá à luz no chão de hospital e fotógrafa registra tudo

Sara Easter, uma fotógrafa de Arlington, Texas, documentou a vida cotidiana de seus três filhos (4,7 e 9). “Nós nunca combinamos, nossa casa geralmente é um pouco de zona de desastre”, disse ao Popsugar.

“Há quase sempre um certo nível de caos acontecendo”. Independentemente disso, é isso que o artista quer lembrar. “Eu quero olhar para trás daqui a 20 anos e lembrar dos meninos depois de um longo dia de aventuras, ou naqueles preciosos segundos quando eles realmente são legais um com o outro”, afirmou.

“Eu quero que eles tenham fotos que reflitam sua infância”, ressaltou. “É tão fácil ficar preso em ideias e tendências bonitas do Pinterest, mas eu realmente quero elas sejam um reflexo de como eu os vejo, todos os pequenos detalhes e peculiaridades sempre em mudança que eu amo e acho que vale a pena lembrar “. completou.

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

1 de 66

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Como é ser mãe de meninos?

Como é ser mãe de meninos?

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Fotógrafa mostra como é ser mãe de meninos

Créditos: Sara Easter

Mais galerias

Inacreditável

PF apreende ouro

Inacreditável

Photobombs de corujas

Inacreditável

Super tatuado! Vem conhecer o artista Eli Ink

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL