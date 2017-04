Fotógrafa captura empoderamento da mulher cubana nas ruas de Havana

A fotógrafa canadense Cindy Bekkedam passou o mês de fevereiro em Havana, Cuba, e resolveu clicar as mulheres da cidade em tarefas diárias e momentos de descontração. São mulheres de todas as idades que, dentro da forte cultura do machismo que prospera no país, expelem empoderamento e força para lidar com essa situação no dia a dia.

“As linhas nos rostos de algumas dessas mulheres contam histórias de dificuldades, mas suas expressões revelam otimismo. Elas têm em si um sentimento de orgulho e um tipo único de beleza. Isto merece ser celebrado e honrado“, diz a fotógrafa ao My Modern Met.

Bekkedam fotografa casamentos em Ottawa, cidade onde vive no Canadá, e é especialista em extrair emoção das pessoas, revelando o ‘lado real e interior’ de cada um. Então, imagine o que ela conseguiu captar nessas mulheres! Confira o lindo resultado:

Fonte: Vírgula UOL