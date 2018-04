Foto viral de dia da prisão de Lula é de enteado de Chico Buarque

Foto do momento em que Lula é cercado por multidão em São Bernardo

A foto da multidão ao redor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde de sábado (7), dia em que ele foi preso, foi tirada pelo filho da namorada de Chico Buarque. Francisco Proner Ramos, 18 anos, clicou momento em que Lula foi carregado por uma multidão no Sindicado dos Metalúrgicos do ABC. A imagem viralizou.

Segundo o jornal O Globo, Francisco é enteado de Chico Buarque, filho da professora de Direito Carol Proner. O fotógrafo compartilhou imagem no Instagram ao lado do presidente.

Em 1986, Lula foi eleito deputado federal, o mais votado do Brasil, com mais de 650 mil votos

Créditos: Reprodução

Em 2002, Lula foi o primeiro operário brasileiro a se tornar presidente do Brasil

Créditos: Reprodução

Lula criou projetos populares como Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e Minha Casa Minha Vida

Créditos: Reprodução

Em 2005, surgiu o caso Mensalão que abalou companheiros de Lula

Créditos: Reprodução

A consideração de Lula de que a crise de 2008 era apenas uma marolinha para o Brasil gerou polêmica

Créditos: Reprodução

Em 2009, Lula se encontrou com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi considerado o político mais popular da Terra

Créditos: Reprodução

Lula foi eleito um dos líderes mais influentes do mundo pela TIME em 2010

Créditos: Reprodução

Em 2010, Lula conseguiu que Dilma Rousseff fosse eleita, a primeira presidenta na história do país

Créditos: Reprodução

Em 2011, Lula comunicou que estava enfrentando tumor na garganta

Créditos: Reprodução

Em 2012, Marcos Valério afirmou que a Portugal Telecom teria pago US$ 7 milhões ao partido de Lula, para facilitar a compra da Telemig, empresa de telecomunicações de Minas Gerais

Créditos: Reprodução

Depois do Mensalão, veio a Operação Lava Jato em 2014, investigação que colocou Lula como parte de um esquema de corrupção gigantesco

Créditos: Reprodução

Em 2015 o juiz Sérgio Moro divulgou uma escuta entre Lula e Dilma Rousseff, que abalou a imagem da presidenta e a levou ao impeachment no final do mesmo ano

Créditos: Reprodução

Em 2017, surgiu ainda o caso do apartamento triplex no Guarujá, considerado um suborno por parte da construtora OAS ao ex-presidente Lula

Créditos: Reprodução

Em julho de 2017, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Créditos: Reprodução

Ele recorreu e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão, com efeito imediato

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL