Foto de rinoceronte branco abatido choca as redes sociais

Uma foto de um rinoceronte branco abatido vem chocando a internet desde ontem, 31 de novembro, ao ser postada pelo perfil da National Geographic no Instagram.

A imagem é de David Chancellor e foi tirada em Klerksdorp, na África do Sul. A intenção do post foi chamar a atenção do mundo para o anúncio do governo chinês que reverteu a proibição de venda e uso de produtos de rinocerontes e tigres no país. A nova lei permite que chifres de rinocerontes e ossos de tigres sejam transformados em pó e utilizados em pesquisas médicas especializadas.

O post ultrapassou o número de 1 milhão de likes em menos de 24 horas e as pessoas ficaram arrasadas com a notícia. “De quebrar o coração”, “Isso é muito triste”, “Terrível demais” e “Deveríamos refletir sobre essas espécies em extinção” foram alguns dos milhares de comentários.

Confira a triste imagem:

