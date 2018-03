Fórum Mundial da Água: Expresso Ambiental vai mostrar ciclo do saneamento

Um ônibus adaptado para que a pessoa que visitá-lo possa conhecer todo o ciclo do abastecimento de água e da coleta de esgoto estará estacionado ao lado da Vila Cidadã no Estádio Mané Garrincha, durante o Fórum Mundial da Água, de amanhã (17) até a próxima sexta-feira (23), em Brasília.

Chamado de Expresso Ambiental, o veículo terá em seu interior televisores, sistema de som, cadeiras móveis e uma maquete que mostra todo o ciclo do saneamento. O ônibus é uma inciativa da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e terá ainda uma plataforma que permite a acessibilidade de pessoas com deficiência.

“O objetivo do Expresso Ambiental Caesb é conscientizar os visitantes sobre como utilizar a água e apresentar os cuidados com a rede de distribuição e coleta de esgoto. Além disso, mostra, com o auxílio visual, o ciclo do saneamento da Caesb: desde a proteção do manancial de abastecimento, passando pela captação e tratamentos de água, de esgotos e disposição de lodo do tratamento”, diz a nota da companhia.

Segundo a companhia, o ônibus possibilita, por meio de maquete, construída pelo artista plástico maquetista Hugo Barros, vídeos de educação ambiental e orientações técnicas, levar o visitante para conhecer todo o processo de saneamento. Além disso, quatro técnicos da Caesb recepcionarão as pessoas com informações sobre o uso da água.

O Fórum é organizado pelo Conselho Mundial da Água e ocorre pela primeira vez no Hemisfério Sul sob o tema Compartilhando Água. “As temáticas propostas envolvem a participação do governo, sociedade civil, empresas e instituições científicas nos debates sobre oferta e preservação de recursos hídricos”, diz a nota da Caesb.

*Com informações da Caesb

Fonte: Agência Brasil