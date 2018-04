Forrest Gump da vida real quebra recorde em maratona de Londres

O corredor seguiu a mesma rota exibida no filme de 1994

A Maratona de Londres levou para as ruas histórias inspiradoras no último domingo (22). Duas mulheres correram de calcinha para arrecadar fundos e promover um bom relacionamento com o próprio corpo, a ativista pelos direitos da mulher Katherine Switzer participou do evento aos 71 anos, e um homem inspirado no personagem de Tom Hanks em Forrest Gump quebrou o recorde de tempo, terminou o percurso em duas horas e 36 minutos, o corredor mais rápido de todas as edições da maratona. As informações são do Independent.

Robert Pope participou do evento vestido como o personagem de Forrest Gump. Mas a inspiração não ganhou Pope apenas para a Maratona. O corredor traçou a rota que Forrest Gump “fez” nos anos 1990 e seguiu o percurso. Robert Pope concluiu o equivalente a 590 maratonas em 409 dias. O objetivo do desafio foi arrecadar fundos para duas organizações: World Wildlife e Peace Direct.

Carruagens de Fogo (1981)

Qual sua trilha sonora na corrida? Vale lembrar a música tema do longa Carruagens de Fogo, de 1981, é a mais famosa canção relacionada a esportes e é usada até hoje em competições. O vencedor do Oscar conta as diferenças que motivam dois atletas ingleses a garantirem uma vaga na delegação dos Jogos Olímpicos. Eric Liddell (Ian Charleson) corre pela religão, enquanto Harold Abrahams (Ben Cross) é judeu e disputa para ganhar o respeito da sociedade

Créditos: Reprodução

McFarland USA (2015)

Qual seu estilo de corrida? É isso que trabalham para descobrir um grupo de garotos de uma cidadezinha na Califórnia com a chegada de um novo treinador. Os meninos, todos de uma comunidade latina, superam os obstáculos e preconceitos para se tornarem campeões de corrida de montanha. O longa da Disney é baseado em uma história real e estrelado pelo ator Kevin Costner

Créditos: Reprodução

Em Busca de Um Milagre (2004)

Qual seu objetivo com a corrida? Neste longa, o adolescente Ralph Walker é obrigado a entrar para o time de corrida da escola e, depois disso, decide que vencer a maratona de Boston, nos Estados Unidos, é seu objetivo principal. Para ele, a conquista seria suficiente para acontecer um milagre e salvar sua mãe de um coma

Créditos: Reprodução

Atletu (2010)

Qual sua história na corrida? Este filme baseado em fatos reais conta a vida de Abebe Bikila, um etíope descoberto no exército que foi parar nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, de última hora. Sem material, ele ficou conhecido por ter feito a prova descalço, o que também era rotina em seus treinos. Bikila foi o primeiro atleta a vencer duas maratonas olímpicas e é considerado por muitos especialistas como o maior maratonista de todos os tempos

Créditos: Reprodução

Forrest Gump (1994)

Correr também é fazer amigos, trocar experiências e conhecer histórias. O filme que reúne tudo isso e é o mais clássico sobre o assunto só podia ser Forrest Gump. Ele narra o caminho de um homem simples do interior dos Estados Unidos que atravessa o país vivenciado fatos importantes, encontrando famosos e ouvindo histórias de pessoas comuns. O longa protagonizado por Tom Hanks venceu o Oscar de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL