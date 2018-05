Fornecedores estão sendo cotados para casamento de Bruna Marquezine e Neymar, diz site

(Foto: divulgação) Neymar e Bruna Marquezine

Parece que agora Bruna Marquezine e Neymar vão dividir os lençóis oficialmente, informa o Glamurama. O site apurou que alguns top fornecedores brasileiros já estão sendo cotados para o casamento dos dois.

Segundo a fonte, a cerimônia do casal #Brumar aconteceria no segundo semestre na França, onde Neymar está morando desde que foi jogar no Paris Saint-Germain.

Será que teremos mais um casamento real oficial para acompanharmos? Não vemos a hora da notícia ser confirmada. Estamos torcendo!

Fonte: Vírgula UOL