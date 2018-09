Forças federais fazem operação de fiscalização no Porto de Itaguaí

Uma grande operação de fiscalização contra ilícitos e repressão a crimes foi deflagrada nesta segunda-feira (24) por forças federais no Complexo Portuário de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Participam da missão, o comando conjunto de intervenção na segurança pública no Rio, a Marinha do Brasil, Receita Federal e Polícia Federal.

Participam da operação, 700 militares das Forças Armadas, 50 servidores da Receita Federal e 12 policiais federais. Em nota, o comando conjunto informou que a Receita Federal do Brasil (RFB) estava verificando as condições de segurança das cargas de comércio exterior que transitam no Complexo Portuário de Itaguaí, com o apoio de policiais federais.

Na parte militar, a Marinha fez o bloqueio e cerco marítimo na Baía de Sepetiba e segurança portuária, empregando dez embarcações, sendo uma lancha blindada. No caso do comando conjunto, foi feito o cerco terrestre e a estabilização dinâmica de área.

De acordo com o comando conjunto, durante os trabalhos, os militares podem conduzir revistas de pessoas e de veículos, checar antecedentes criminais e verificar denúncias de atividades criminosas. A operação continua nesta terça-feira (25).

O comando conjunto disponibilizou o telefone (21) 2253-1177 para a população apresentar denúncia anônima. Dúvidas, reclamações, comentários e sugestões podem ser encaminhados para o e-mail ouvidoria.intervencao@cml.eb.mil.br.

Fonte: Agência Brasil