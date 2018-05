Forças de segurança fazem operação contra tráfico de drogas em Niterói

Uma operação para coibir o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi deflagrada na tarde de hoje (16) pelo Comando Conjunto da intervenção federal, em apoio à Secretaria de Estado de Segurança. As ações são nas comunidades do Lazareto, Peixe Galo e Preventório, nos bairros de Jurujuba e Charitas.

Militares das Forças Armadas, policiais militares e civis cumprem mandados judiciais e fazem ações de segurança ostensiva, com cerco, estabilização dinâmica e remoção de barricadas na área, que é de responsabilidade do 12º Batalhão de Polícia Militar.

A operação não interfere nos aeroportos Santos Dumont e Internacional Antônio Carlos Jobim/Rio Galeão, mas setores do espaço aéreo podem ser controlados, com restrições para aeronaves civis. Algumas ruas e acessos na região também podem ser interditados.

Em entrevista ontem à EBC, o porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal (GIF), coronel Roberto Itamar, disse que o trabalho entra em nova fase a partir de agora, com mais policiamento nas ruas, após os primeiros três meses dedicados à realização de diagnósticos da situação, reordenamento da estrutura de segurança, fortalecimento das corregedorias policiais e mudanças no sistema penitenciário.

No balanço após dois meses de trabalho, os movimentos sociais apontaram que houve aumento no número de chacinas e de tiroteios no relatório elaborado pelo Observatório da Intervenção.

Fonte: Agência Brasil