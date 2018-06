Forças Armadas iniciam operação em favelas da zona oeste do Rio

O Comando Conjunto das Forças Armadas iniciou hoje à tarde (14), novas ações de segurança ostensiva na região que compreende as comunidades do Curral das Éguas, Fumacê, Muquiço, Palmeirinha, Batan, Minha Deusa, Parque das Nogueiras, Vila Vintém, Promorar I, Promorar II e Triângulo, na zona oeste do Rio.

Em algumas comunidades as ações podem envolver cerco, estabilização dinâmica e remoção de barricadas, bem como revistas de veículos e de pessoas com checagem de antecedentes.

A Polícia Militar atua no policiamento ostensivo e repressivo, além de outras condutas ilícitas e realiza bloqueios em determinadas vias de acesso de várias favelas da região.

O efetivo conta com o apoio de carros blindados, helicópteros e equipamentos pesados de engenharia. Algumas ruas e acessos nas comunidades poderão ser interditados e setores do espaço aéreo controlados, com restrições dinâmicas para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

As ações foram implementadas pelo Gabinete de Intervenção Federal, órgão que assumiu a segurança pública no estado. No total, serão beneficiadas aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, numa área de influência que compreende os bairros de Bangu, Ricardo de Albuquerque, Padre Miguel, Magalhães Bastos, Sulacap, Deodoro, Valqueire, Realengo, Honório Gurgel e Campinho.

Fonte: Agência Brasil