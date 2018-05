Forças Armadas fazem operações em várias comunidades do Rio

As forças armadas fazem hoje (1º) operações em 11 comunidades do subúrbio do Rio de Janeiro, em conjunto com as polícias Militar e Civil. Segundo informações divulgadas pelo Comando Conjunto das Forças Armadas, entre as favelas que estão sendo alvo da ação de hoje estão o Batan, Vila Vintém, Fumacê e Muquiço.

Os militares estão fazendo ações de cerco, estabilização dinâmica, remoção de barricadas e revistas de veículos e pessoas. A Polícia Militar faz bloqueios em vias da região, enquanto os policiais civis verificam registros criminais de suspeitos.

Algumas ruas e acessos na região poderão ser interditados e o espaço aéreo poderá sofrer restrições temporárias para aeronaves civis, sem interferência nas operações dos aeroportos. A ação faz parte da intervenção federal na segurança pública do estado do Rio.

