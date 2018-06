Forças armadas fazem operação em rodovias do Rio

As forças armadas fazem hoje (19) uma operação em rodovias federais e estaduais do Rio de Janeiro, como parte das ações do Gabinete de Intervenção Federal na segurança pública do estado. Os militares atuam em parceria com policiais rodoviários federais e policiais militares para reprimir o roubo de cargas.

Vários pontos de bloqueio estão sendo estabelecidos nas rodovias BR-116, BR-040, BR-101, BR-465, RJ-101, Avenida Brasil e Arco Metropolitano. Os militares também estão fazendo patrulhas motorizadas nessas vias.

Cerca de 2.200 homens participam da operação, com o apoio de blindados e aeronaves. Segundo a assessoria de imprensa do Comando Militar do Leste (CML), vinculado ao Exército, algumas vias secundárias poderão ser interditadas e setores do espaço aéreo poderão sofrer restrições temporárias para aeronaves civis sem interferência nas operações dos aeroportos.

Fonte: Agência Brasil