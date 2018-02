Forças Armadas fazem operação conjunta com polícias na zona oeste do Rio

As Forças Armadas fazem hoje (23), desde as 5h, uma operação conjunta com as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro em três comunidades de Bangu, na zona oeste da cidade. Os militares estão apoiando ações nas comunidades de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia.

As Forças Armadas empregam 3.200 militares em ações de estabilização, de cerco e desobstrução de vias, assim como foi feito na última terça-feira (20), na comunidade de Kelson's, na Penha.

Algumas ruas e acessos a essas regiões estão interditados e setores do espaço aéreo poderão ser controlados com restrições para aeronaves civis, mas os aeroportos não terão interferência em suas operações. O comando da ação está concentrado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Rio.

Fonte: Agência Brasil