Forças Armadas fazem ações com polícias em duas comunidades do Rio

Cerca de 1.700 homens das Forças Armadas e das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal fazem operações em uma comunidade em Angra dos Reis, no sul fluminense, e na cidade do Rio de Janeiro. As ações de cerco, estabilização da área, desobstrução de vias e cumprimento de mandados de prisão ocorrem nas comunidades do Frade, em Angra, e da Vila Vintém, na zona oeste do Rio.

Além disso, as ações de patrulhamento na comunidade de Vila Kennedy, também na zona oeste da cidade, prosseguem hoje.

Além de 1.382 militares, estão sendo usados nessas ações 270 policiais militares, 50 policiais civis e 19 policiais rodoviários federais, com o apoio de blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia (para retirada de barricadas).

Algumas ruas e acessos a essas áreas poderão ser interditados. O espaço aéreo sobre as regiões de atuação dos militares poderá ser controlados com restrições temporárias para aeronaves civis, mas sem interferir nas operações dos aeroportos.

As ações fazem parte das medidas implementadas pela intervenção federal na segurança pública do Rio.

Fonte: Agência Brasil