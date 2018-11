Forças Armadas fazem ação no Rio para reestruturar UPP

As Forças Armadas fazem (7) uma operação nas comunidades da Coroa, Fallet e Fogueteiro, com o objetivo de reestruturar a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da área. Essa é a sétima UPP a ser fechada, conforme planejamento do Gabinete de Intervenção Federal na segurança pública do Rio .

Até o final do ano, deverão ser fechadas mais 12 UPPs pelas autoridades de segurança do estado. Das seis UPPs reestruturadas, cinco foram transformadas em companhias destacadas, vinculadas aos batalhões da área (Mangueirinha, Vila Kennedy, Cidade de Deus, Camarista Méier e São Carlos).

A UPP do Batam, na zona oeste, foi extinta, o que significa que nenhuma unidade policial militar substituiu o antigo policiamento comunitário da região.

Cerca de mil militares e 280 policiais militares fazem o cerco da área, com patrulhamentos e retirada de barricadas, revistas seletivas de pessoas e veículos.

Fonte: Agência Brasil