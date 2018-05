Forças Armadas e polícias iniciam operação com 3.500 homens no Rio

Uma operação noturna das Forças Armadas, em cooperação com as polícias Militar e Civil, deflagrada na noite desta sexta-feira (18), cercou uma das regiões mais conflagradas por uma guerra entre traficantes e milicianos, na zona oeste do Rio. Foram deslocados para a Praça Seca quase 3.500 agentes de segurança, sendo 2.800 homens das Forças Armadas, 400 policiais militares e 240 policiais civis. A informação foi divulgada em nota pela assessoria do Comando Militar do Leste (CML), pouco antes das 23h.

“O Comando Conjunto, em apoio à Secretaria de Estado de Segurança, deflagrou, nesta noite, operação nas comunidades do Bateau Mouche, Caixa D’Água, Chacrinha, Mato Alto, Barão (José Operário), Covanca e Pendura-Saia, todas na região da Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação envolve cerco, estabilização dinâmica da área e remoção de barricadas. Revistas seletivas de pessoas e veículos também são realizadas”, destacou o CML.

Segundo a nota da assessoria, a Polícia Militar bloqueia vias de acesso às comunidades e apoia as ações de estabilização dinâmica. A Polícia Civil realiza a checagem de antecedentes criminais e cumpre mandados judiciais, “condicionada às restrições constitucionais à inviolabilidade do lar”.

Ruas e avenidas da região foram interditadas, por motivos de segurança, e o espaço aéreo poderá ser controlado, se necessário, a aeronaves civis, sem interferência nos aeroportos. Segundo o CML, a operação visa a beneficiar 150 mil moradores das áreas abrangidas pela operação.

Fonte: Agência Brasil