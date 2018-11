Força-tarefa para entregar novo PS em dezembro ganha reforço com o empenho de R$ 55 mi para equipamentos

O compromisso do prefeito Emanuel Pinheiro de concluir as obras do novo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e entregá-lo em pleno funcionamento à população cuiabana em Dezembro deste ano, ganhou reforço com o empenho de pouco mais de R$ 55 milhões para a compra de equipamentos.

O valor foi empenhado nesta quarta-feira (31), pelo Ministério da Saúde e faz parte dos R$ 100 milhões do Programa Chave de Ouro – destinados pelo presidente Michel Temer para a conclusão da obra.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde e coordenador da Comissão de Trabalho e Ativação do novo PS, Huark Douglas Correia, com o montante será possível realizar a compra da maioria dos equipamentos necessários ao funcionamento de quase toda a unidade hospitalar.

“Com estes R$ 55 milhões, compraremos basicamente todos os materiais necessários para o funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), dos centros cirúrgicos, enfermaria, emergência e internação. Faltarão apenas alguns de média e alta complexidade como de ressonância magnética e tomografia, mas estes nós compraremos com os R$ 15 milhões que devem ser entregues até a próxima semana”, explicou.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, o empenho é o resultado do entusiasmo do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, que após ver o avançado andamento da obra, em visita no último dia 22 de outubro reafirmou o compromisso em empenhar os R$ 100 milhões com o máximo de urgência.

“O presidente Temer determinou que fosse feito um esforço complementar no sentido de que algumas obras e ações no Brasil pudessem ser disponibilizadas à população ainda neste ano. Dessa forma, o ministro veio à Cuiabá, conheceu toda a obra, viu como estamos adiantados e compreendeu o nosso desejo de entregar este hospital e pronto socorro ainda este ano, uma vez que há quase 30 anos à população não recebe uma obra como esta na área da saúde. Frente a isso, ele se comprometeu a nos entregar o aporte financeiro o quanto antes. Com esse esforço vindo da nossa vontade de mudar para melhor a Saúde Pública em Cuiabá, apoiado pelo governo federal, se Deus quiser entregaremos o novo PS em dezembro, como nos comprometemos com nossa população”, finalizou Pinheiro.