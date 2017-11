Força Jovem do Vasco terá de manter distância do clube durante eleição

Integrantes da Torcida Jovem do Vasco não poderão entrar na sede de São Januário, nem se aproximar do local, durante a eleição para o Conselho Deliberativo do clube, que será realizada amanhã (7). A decisão foi tomada pelo juiz Guilherme Schilling Duarte, do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em audiência realizada hoje (6). O objetivo é garantir a tranquilidade durante a votação. A decisão determina que os torcedores terão de manter distância de pelo menos 2 quilômetros do local de votação.

O magistrado enviou ofício ao Comando da Polícia Militar para que disponibilize efetivo suficiente no entorno do local de votação, de forma a garantir a segurança pública até o término do processo eleitoral.

Além da segurança planejada com o Grupamento Especial de Policiamento de Estádios do lado de fora de São Januário, o clube se responsabilizou em contratar 104 agentes particulares de segurança.

Os participantes da audiência concordaram que não haverá acesso de não sócio no dia da eleição, fora pessoas que se apresentarem como acompanhantes. Nesse caso, haverá um livro apropriado na entrada do clube para autorizar o ingresso. Não haverá votação de qualquer sócio sem que seja apresentado documento de identificação com foto.

Além de Eurico Miranda, candidato à reeleição, concorrem à presidência do Vasco da Gama Julio Brant, Fernando Horta e Alexandre Campello.

Fonte: Agência Brasil