Fora do Brasil, crianças caem no chão ao ouvir “Neymar” durante treinamento

Crianças caem no chão ao ouvirem “Neymar”

As quedas de Neymar Jr. durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018 estão rendendo piadas pelo mundo inteiro.

No Twitter, vários vídeos mostras crianças em escolas de futebol se jogando no chão, fazendo uma atuação parecida com o do jogador em campo, ao escutarem o treinador gritar o nome “Neymar”.

Confira:

Hilarious video spoof of young kids falling n writhing in mock pain as the coach shouts #Neymar !

Pity that a brilliant football talent has become a worldwide joke n a national embarrassment for #Brazil wt his retarded antics on field.

Time to man up and stop the drama pic.twitter.com/Ae19hgdQZ4

— atul kasbekar (@atulkasbekar) 5 de julho de 2018

Molecada treinando e aí alguém grita ‘Neymar’ HAHAHAHAHAH pic.twitter.com/fRGmBucAst

— GABRIEL PINHEIRO (@GABRlELPlNHElRO) 8 de julho de 2018

Fonte: Vírgula UOL