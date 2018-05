Fora da TV desde 2015, atriz Norma Blum pede emprego em redes sociais

Norma Blum

Norma Blum é uma atriz consagrada, com 65 anos de carreira no teatro, cinema e televisão. Porém, a atriz recorreu ao Facebook para pedir emprego. Apesar de estar fora do mercado desde 2015, a atriz pode ser vista atualmente nas novelas Celebridades, no Vale a Pena Ver De Novo, e em Sinhá Moça, no Viva.

“Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Sou Norma Blum, atriz com 65 anos de carreira em teatro, cinema e televisão. Também sou autora de livros e peças de teatro e roteirista de cinema e seriados para tevê. Infelizmente, não há muito espaço para profissionais mais maduros”, afirmou.

Norma disse que pode trabalhar também como locutora e tradutora, além de atriz. “Além da minha experiência com arte dramática, sou fluente em quatro idiomas (português, inglês, alemão e francês) e também atuo como locutora poliglota nos idiomas citados. Como tradutora, sou especialista em versões de livros, biografias e textos de publicidade do português para o inglês. Busco trabalho em quaisquer das áreas acima porque adoro o que faço e detesto ficar inativa. Gratidão a todos os membros dessa rede do bem pelas indicações e solicitações de trabalho!”, completou.

A última novela que atuou foi Além do Tempo, novela de Elizabeth Jhin, na Globo.

Fonte: Vírgula UOL