Fome de leão: Subway lança sanduíche de quase dois metros

O sanduíche foi criado para comemorar o dia mais longo do ano na Europa

A rede de lanchonetes Subway está lançando um novo tamanho de sanduíche no Reino Unido. A novidade terá 1,8 metro de comprimento, o suficiente para 25 porções. As informações são do Mirror.

Leia maisInventor do sanduíche ‘Big Mac’ morre aos 98 anos nos Estados …McDonald’s está testando um novo sanduíche e ele é vegano

Por enquanto, o sanduíche gigante estará disponível apenas no sabor B.M.T. e vem com” 96 fatias de pepperoni e salami, 65 fatias de presunto e queijo, e 680g de alface. O sanduíche foi criado para comemorar o dia mais longo do ano, em termos de luz solar, da Europa.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

A bola de golfe que parece carne

Créditos: Reprodução

Alguém achou que o deserto da Algéria parecia um grande tiramisú

Créditos: Reprodução

Alguém disse que esses filhotes de cachorros são a cara de frango frito

Créditos: Reprodução

Bebês arraias que foram confundidos com raviolis recheados

Créditos: Reprodução

E esses abacaxis gigantes?!

Créditos: Reprodução

É uma batata? Não! É uma pedra mesmo

Créditos: Reprodução

É uma lixa, mas podia ser um bife

É uma lixa, mas podia ser um bife

Créditos: Reprodução

Essa folha fazendo cosplay de banana

Créditos: Reprodução

Essa gato que é a cara de um croissant

Créditos: Reprodução

Essa mangueira foi confundida com banana

Créditos: Reprodução

Essa pedra que parece bacon

Créditos: Reprodução

Essa pedra que parece uma barra de chocolate desconstruída

Créditos: Reprodução

Essa pessoa tentou fazer um sabonete, mas acabou parecendo carne

Créditos: Reprodução

Essas árvores que parecem brócolis

Créditos: Reprodução

Esses pesos de academia poderiam ser M&Ms

Créditos: Reprodução

Garagem ou barra de chocolate gigante?

Créditos: Reprodução

Isso é sabote depois de ir ao microondas, mas poderia facilmente ser pão

Créditos: Reprodução

Parece marshmallow com chocolate, mas é um fungo

Créditos: Reprodução

Parece salmão, mas é pasta de dente

Créditos: Reprodução

Parece um queijo quente, mas é uma pedra

Créditos: Reprodução

Um cogumelo coberto de chocolate, só que não!

Créditos: Reprodução

A bola de golfe que parece carne

Créditos: Reprodução

Alguém achou que o deserto da Algéria parecia um grande tiramisú

Créditos: Reprodução

Alguém disse que esses filhotes de cachorros são a cara de frango frito

Créditos: Reprodução

Bebês arraias que foram confundidos com raviolis recheados

Créditos: Reprodução

E esses abacaxis gigantes?!

Créditos: Reprodução

É uma batata? Não! É uma pedra mesmo

Créditos: Reprodução

É uma lixa, mas podia ser um bife

É uma lixa, mas podia ser um bife

Créditos: Reprodução

Essa folha fazendo cosplay de banana

Créditos: Reprodução

Essa gato que é a cara de um croissant

Créditos: Reprodução

Essa mangueira foi confundida com banana

Créditos: Reprodução

Essa pedra que parece bacon

Créditos: Reprodução

Essa pedra que parece uma barra de chocolate desconstruída

Créditos: Reprodução

Essa pessoa tentou fazer um sabonete, mas acabou parecendo carne

Créditos: Reprodução

Essas árvores que parecem brócolis

Créditos: Reprodução

Esses pesos de academia poderiam ser M&Ms

Créditos: Reprodução

Garagem ou barra de chocolate gigante?

Créditos: Reprodução

Isso é sabote depois de ir ao microondas, mas poderia facilmente ser pão

Créditos: Reprodução

Parece marshmallow com chocolate, mas é um fungo

Créditos: Reprodução

Parece salmão, mas é pasta de dente

Créditos: Reprodução

Parece um queijo quente, mas é uma pedra

Créditos: Reprodução

Um cogumelo coberto de chocolate, só que não!

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Ursos são resgatados de zoológico

Advogado de episódio machista

Esqueleto Skellie vira celebridade do Instagram

Mais galerias

Ursos são resgatados de zoológico

Advogado de episódio machista

Esqueleto Skellie vira celebridade do Instagram

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1255161’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL