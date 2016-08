Novo filme da franquia volta ao início da série estrelada por Daniel Craig para mostrar “lado humano” do espião inglês e abre espaço para críticas sobre traços “politicamente incorretos” do personagem

O espião inglês James Bond, encarnado por Daniel Craig na atual franquia, é a única estreia da semana nos cinemas. O novo filme, “007 contra Spectre”, é um misto do clássico com o moderno, segundo a opinião da dupla protagonista do enredo. A sedutora, linda, com um traço de anti-heroína, a bondgirl, é interpretada por Léa Seydoux, de “Azul é a Cor Mais Quente”.

O enredo começa com uma mensagem enigmática sobre o passado de Bond que o coloca em uma caçada para descobrir uma organização sinistra, chefiada por um sujeito já conhecido do espião.

Enquanto ocorre a busca pelo deciframento do mistério, em Londres, Max Denbigh (Andrew Scott), o novo chefe do Centro para a Segurança Nacional, questiona as ações de Bond e desafia a relevância do MI6, liderado por M (Ralph Fiennes).

Bond secretamente recruta Moneypenny (Naomie Harris) e Q (Ben Whishaw) para ajudá-lo a contatar Madeleine Swann (Léa Seydoux), a filha de seu antigo inimigo Mr. White (Jesper Christensen), que pode ter uma pista para desvelar a teia de Spectre.

Um roteiro já clássico de histórias de suspense. O novo é a tentativa do diretor Sam Mendes é humanizar o personagem, buscando no início da série, estrelada por Craig, em 2006, um elemento para dar a volta no enredo. Coisa da modernidade em expressar o lado “íntimo” dos personagens.

Essa volta ao passado de Bond foi a forma encontrada por Sam Mendes que se viu obrigado a superar o filme anterior da franquia, “Skyfall”, considerado entre os melhores ao longo dos 50 anos de produção sobre as investigações de Bond. A arrecadação do filme em 2012, ano de lançamento, foi de 1,1 bilhão de dólares.

Essa tentativa de mostrar o “lado humano” do espião é acompanhada de traços da personalidade considerados hoje politicamente incorretos.Um apontamento é a própria forma de espionagem em moldes clássicos do cinema que o bem maior da nação são mostrados acima de uma situação particular, digamos, como colocar em risco a vida de centenas de cidadãos para parar o inimigo.

Outro é o caráter machista do personagem, que Daniel Craig diz ser um elemento marcante do personagem. Entenda a fama de conquistador inconsequente que James Bond mostra aos montes em seus roteiros. Ainda assim, a crítica diz que “Bond é um machista que adoramos odiar”.

“007 Contra Spectre” já entrou em cartaz impulsionado por uma boa dose de elementos politicamente quentes.

