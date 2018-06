‘Foi difícil’: autor de imagem de criança na fronteira dos EUA

A foto viralizou na web e chamou atenção para a política intolerante de Trump sobre imigrantes

O fotógrafo autor da imagem de uma criança em prantos na fronteira dos EUA concedeu entrevista ao The Guardian e disse que a cena “foi difícil de fotografar”. Mas John Moore sabia da importância de retratar a política controversa do presidente norte-americano Donald Trump de “tolerância zero”, que inclui até a separação de crianças de seus familiares adultos. A foto viralizou na web.

Moore faz fotos na fronteira dos Estados Unidos há mais de 0 anos. “Eu estava em uma rota ao longo da fronteira em McAllen, no Texas, na semana passada. No Rio Grande Valley é onde acontece a maior parte de imigração ilegal partindo do México”, lembrou o profissional. Na noite da imagem, ele fotografou uma jovem que disse ser de Honduras e sua filha de dois anos.

“Já fotografei muitas famílias imigrantes procurando por asilo político na fronteira. Tenho certeza que muitas das famílias não sabiam da nova política dos EUA de separar as crianças de seus pais durante o processo de imigração”, acrescentou.

Fonte: Vírgula UOL