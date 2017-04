“Foi a Roberta”, golpinho e inútil: os 11 memes marcantes deste ‘BBB 17′

Chega ao fim nesta quinta-feira (13) mais uma temporada do Big Brother Brasil. A 17ª edição dos 15 anos de reality, que parecia afogada na mesmice há três semanas, acabou terminando de forma turbulenta e ultrapassando os limites do entretenimento.

Mas com o caso Marcos resolvido, ao menos no que se refere ao BBB, é hora de falar sobre as coisas boas desses últimos meses de confinamento: os memes produzidos pelos twitteiros a cada episódio.

Afinal, que não lembra do Luiz Felipe (ou Henrique?) inútil? E a tour do sétimo voto? E da Elis “isqueirinho”? O tempo passou e a gente pode reclamar de tudo, menos de que faltaram motivos para dar risada na internet.

1. O inútil

2. A Emilly pegando Vivian e Marcos na dispensa

3. O ISQUEIRINHO

4. FOI A ROBERTA

5. A Roberta gosta de você

6. O Manoel “tonho da lua”

7. O cartão da imunidade

8. O eterno “fica, Elettra!”

9. A Vivian soltando pum

10. A participante que GOSTOU de ser eliminada

11. A p@#$% do golpinho

Fonte: Vírgula UOL