Foguete ilumina céu na Rússia e internet vê ‘invasão alien’

Céu da Rússia, Soyuz

Leia mais’Estamos democratizando acesso ao espaço’, diz líder de primeiras …

Alguns russos pensaram que alienígenas haviam invadido o local quando um foguete espetacular iluminou o céu de uma cidade sede da Copa do Mundo.

Imagens impressionantes mostram o míssil galáctico Soyuz-2.1.B explodindo no ar depois de ser disparado da região sub-ártica de Arkhangelsk, em Nizhny Novgorod.

Logo as rede sociais trataram de espalhar fake news. “Isso é um foguete, uma bola de fogo ou um OVNI sobre Nizhny Novgorod? “Fale comigo camaradas, estou preocupado.”

Outro “usuário online” brincou: “Os alienígenas chegaram para a Copa do Mundo.” “Eu vi vida alienígena e parece uma arraia”, acrescentou uma pessoa curiosa. Outro postou: “À medida que se desenvolveu, transformou-se em uma água-viva no céu noturno.

O foguete, que estava carregando um satélite, foi disparado pouco antes da 1h de Moscou hoje. Autoridades militares confirmaram que “o satélite foi colocado em segurança em órbita como parte do sistema global de navegação por satélite da Rússia”.

Foguete no céu da Rússia

Créditos: Reprodução/East2west

Fonte: Vírgula UOL