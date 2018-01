Fofura do dia! Você precisa ver essas quadrigêmeas se abraçando sem parar

Reprodução / Facebook O casal Bethani e Tim Webb com as filhas

Gêmeos idênticos já causam curiosidade nas pessoas, imagina quadrigêmeos? Em Alberta, no Canadá, Bethani Webb deu à luz quatro meninas em maio de 2017 e passou a publicar muitas fofuras das crianças em uma página dedicada à elas no Facebook. No dia 1º de janeiro deste ano, um post da mãe coruja viralizou.

Bethani divulgou um vídeo das pequenas Abgail, Emily, Grace e McKayla se abraçando sem parar, e a publicação já está com quase 30 milhões de visualizações, fora as milhares de curtidas e compartilhamentos. Quem resiste?

As quadrigêmeas idênticas foram concebidas de forma natural. A probabilidade disso acontecer é de 1 a cada 15 milhões de nascimentos, sabia?



Fonte: Vírgula UOL