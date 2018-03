Fofos demais! Conheça o Timão e Pumba da vida real

Reprodução Timão e Pumba da vida real

Leia maisMulher cria perucas de princesas para meninas com câncer e comove …ONG critica Latino por causa de macaco Twelves: “Animal silvestre …

Você lembra do Timão e Pumba, do clássico da Disney O Rei Leão? Pois bem, saiba que existe um dupla dessa na vida real, formada por um filho de suricato e um de javali.

Os dois viraram melhores amigos no zoológico de Worcestershire, na Inglaterra, e a amizade logo chamou a atenção de todos, por causa da similariade com o desenho.

Reprodução Timão e Pumba

Inclusive, a dupla foi batizada com os nomes de Timon e Pumbaa, como são chamados em inglês. Fofo demais, né?

Garota desenha personagens de animação no rosto

1 de 25

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Pateta

Créditos: Reprodução/Instagram

Pluto

Créditos: Reprodução/Instagram

Pato Donald

Créditos: Reprodução/Instagram

As Meninas Super-Poderosas

Créditos: Reprodução/Instagram

Ursinho Pooh

Créditos: Reprodução/Instagram

Bisonho

Créditos: Reprodução/Instagram

Bob Esponja

Créditos: Reprodução/Instagram

Patrick

Créditos: Reprodução/Instagram

Shrek

Créditos: Reprodução/Instagram

Burro

Créditos: Reprodução/Instagram

Chuckie – dos Rugratz

Créditos: Reprodução/Instagram

Gato Risonho

Créditos: Reprodução/Instagram

Stewie Griffin – Family Guy

Créditos: Reprodução/Instagram

Arnold

Créditos: Reprodução/Instagram

Lumière

Créditos: Reprodução/Instagram

Minion

Créditos: Reprodução/Instagram

Nemo

Créditos: Reprodução/Instagram

Olaf – Frozen

Créditos: Reprodução/Instagram

Taz

Créditos: Reprodução/Instagram

Patolino

Créditos: Reprodução/Instagram

Pumba

Créditos: Reprodução/Instagram

Timão

Créditos: Reprodução/Instagram

Simba

Créditos: Reprodução/Instagram

Stitch

Créditos: Reprodução/Instagram

Grinch

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Comportamento

10 Casais com diferença de idade

Comportamento

15 nomes de personagens da Disney colocados em crianças

Comportamento

A cabeleira de Marouane Fellaini

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL