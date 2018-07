Fofo demais! Cachorro rouba a cena ao ficar ao lado da dona durante parto

Coisa linda!

Uma fotógrafa de partos decidiu compartilhar uma história super fofa de um corgi que não saía do lado de sua dona, Brooke, nem por um segundo enquanto ela sofria com as dores do nascimento de um de seus filhos.

Kristin Ann acompanhava a família desde o nascimento do primeiro filho, quando eles tinham um outro cachorro, que também ficava tocado ao ver a dona sofrendo com as dores.

“Lembro-me com o primeiro, o nascimento de seu filho Boyd, ela tinha um doce corgi com o nome de Ryder. Ryder era tão amoroso e carinhoso. Ele vinha checar sua mãe e se certificar de que tudo estava bem. Ele deu a ela o espaço que ela precisava, mas o amor que ela queria. Ryder não conseguiu ver o nascimento de Berkeley, mas seu irmão Ranger estava lá”, contou.

Kristin Ann contou que Ranger não deixou Brooke por um segundo sequer. “Ele veio me cumprimentar e, então, voltou direto para o quarto para ficar com Brooke. Ele estava muito curioso para saber o que estava acontecendo. Ele deitou debaixo da cama observando-a balançar para frente e para trás”, lembrou.

“Ele era uma presença calma quando o poder e intensidade de suas contrações começaram. De vez em quando, ele pulava na cama para lhe dar um beijo reconfortante para que ela soubesse que podia fazer isso. Foi uma coisa linda de se assistir – o vínculo entre mãe e bebê e melhor amigo do homem. A cada momento em que o vi interagindo com Brooke, tentei tirar o máximo de fotos possível. Eu sabia que isso era especial”, disse.

Confira as fotos:

Ryder e sua dona, Brooke 1

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 2

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 3

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 4

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 5

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 6

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 7

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 8

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 9

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 10

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 11

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 12

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 13

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 14

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 15

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 16

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Ryder e sua dona, Brooke 17

Créditos: Reprodução/Kristin Ann

Fonte: Vírgula UOL