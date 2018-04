Fluminense vence o Cruzeiro no Maracanã por 1×0

Numa partida bem disputada, o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 1×0, hoje (22), no Maracanã, pela série A do Campeonato Brasileiro.

O líder é o Corinthians com seis pontos ganhos.

Resultados do Campeonato Brasileiro da série A

Jogos do fim de semana

Flamengo 2×0 América Mineiro

Fluminense 1×0 Cruzeiro

Ceará 0x0 São Paulo

Palmeiras 1×0 Internacional

Chapecoense 1×1 Vasco

Atlético Mineiro 2×1 Vitória

Paraná 0x4 Corinthians

Bahia 1×0 Santos

Fonte: Agência Brasil