Flu, Inter e Sport avançam na Copa do Brasil

Mais três equipes avançaram na Copa do Brasil 2017 nesta quarta-feira (19). Fluminense/RJ, Internacional/RS e Sport/PE levaram a melhor nesta noite e carimbaram a vaga nas oitavas da competição mais democrática do país. Dois dos três duelos desta noite foram definidos nos pênaltis. O Colorado e o Rubro-Negro pernambucano conquistaram a classificação levando a melhor nas cobranças com o mesmo placar: 4 a 3. No tempo regulamentar, o Tricolor fez 3 a 0 no Goiás avançou de forma mais tranquila.

No Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), o Fluminense recebeu o Goiás pressionado após a derrota por 2 a 1 na ida. Quando o primeiro tempo da partida terminou com 0 a 0 no placar, o drama do Tricolor aumentou ainda mais. A equipe, por sua vez, não sentiu a pressão e conseguiu marcar três gols nos últimos 45 minutos para conquistar, no fim das contas, uma classificação até que tranquila. Aos 12 minutos, Marcos Calazans cruzou e Henrique marcou o primeiro de cabeça. Quatro minutos depois, foi a vez de Douglas levantar a bola na área e Nogueira marcar com um cabeceio. Com a vantagem, o time das Laranjeiras passou a tomar conta do jogo. Aos 36, Pedro pegou o rebote após chute de Richarlison e deu números finais ao duelo.

Na Arena Joinville, em Joinville (SC), o time que leva o nome da cidade recebeu o Sport. O JEC perdeu a ida por 2 a 1 e precisava, ao menos, devolver o resultado para levar a decisão para os pênaltis. O Rubro-Negro pernambucano saiu na frente já no segundo tempo, com gol de Leandro Pereira, aos 27 minutos. O Coelho não se entregou e buscou o empate quatro minutos depois, com Bruno Rodrigues, e virou já aos 44, com Marlyson. Nos pênaltis, a estrela do arqueiro leonino Magrão brilhou, com duas defesas, e o time nordestino levou a classificação com vitória por 4 a 3.

Na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), o Internacional encarou o Timão. Após empate em 1 a 1 na ida, a vaga estava aberta. O Alvinegro paulista abriu o placar logo na etapa inicial, com apenas sete minutos de bola rolando. Fagner cobrou o lateral na área, Jô desviou e a bola sobrou para Maycon, livre na área, bater no canto de Marcelo Lomba. Mais para o fim do tempo regulamentar, aos 26 do segundo tempo, Cássio fez grande defesa em cabeçada de Carlos e Nico López aproveitou a sobra para chutar. O lateral Fagner tentou cortar e acabou tocando para a própria rede. Nos lances finais, os goleiros Cássio e Marcelo Lomba fizeram grandes defesas e a vaga foi decidida nos pênaltis. Nas cobranças, melhor para o Colorado: 4 a 3.

Os adversários das três equipes classificadas na noite desta quarta-feira (19) serão conhecidos em sorteio nesta quinta (20), às 12h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).