Flávia Pavanelli anuncia o fim do namoro com Kevinho: “Infelizmente, chegou ao fim”

Flávia Pavanelli e Kevinho

Flávia Pavanelli usou o Instagram Stories para comunicar o fim do relacionamento com o funkeiro Kevinho. Ela escreveu um pequeno texto para os fãs.

“Em respeito a quem me acompanha, queria dizer que infelizmente meu relacionamento com Kevin chegou ao fim… Obrigada a cada mensagem de amor e carinho. Me desculpem, mas por enquanto essa é a forma que consigo anunciar o ocorrido. Não me pronunciarei mais a respeito do assunto. Amo vocês”, afirmou.

Kevinho e Flávia Pavanelli estão juntos desde o final de 2017. Recentemente, começaram a surgir rumores entre os fãs de que o casal estaria separado.

Mensagem de Flávia Pavanelli

Fonte: Vírgula UOL