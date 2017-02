Flamengo encerra preparação para encarar o Nova Iguaçu pelo Carioca

Em treino realizado nesta sexta-feira (03), o Mais Querido fechou a preparação para encarar a equipe do Nova Iguaçu pela terceira rodada da Taça Guanabara. A atividade consistiu em trabalho físico intenso, seguido de treino tático focado no próximo adversário.

Ainda em período de adaptação, o atacante colombiano Orlando Berrío fez trabalho físico específico e, posteriormente, participou da atividade com bola que ocorreu no Campo 3.

Já no Campo 4, Zé Ricardo comandou o último treino tático antes do confronto desse sábado (04). Durante a atividade, o comandante rubro-negro analisou junto aos atletas as virtudes e deficiências da equipe do Nova Iguaçu, traçando o plano de jogo para a partida, que ocorrerá no Estádio Moça Bonita, em Bangu-RJ, e terá bola rolando a partir das 17:00h.

Após o fim do treino, parte do grupo permaneceu no gramado. De um lado, o preparador físico Marcelo Martorelli coordenou treino de finalizações, direcionadas à meta defendida por Alex Muralha. Já do lado oposto, atletas praticaram cobranças de falta.

O grupo permanecerá concentrado no Ninho do Urubu nesta sexta-feira (03).

(Com Assessoria)