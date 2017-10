Flamengo e Vasco ficam no 0x0 em jogo de poucas emoções no Maracanã

Flamengo e Vasco empataram em 0x0 ontem (28), no Maracanã, e mantiveram suas posições na tabela da série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 7º colocado, com 47 pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas com uma vitória a menos, e o Vasco, o 8º, com 44. A partida foi fraca em emoções com poucas chances de gol perdidas.

Os dois times se mantêm na luta por vaga na Libertadores de 2018, que poderá ter até nove times do Brasil classificados se equipes brasileiras conquistarem a Libertadores e a Copa Sul-Americana deste ano, abrindo mais duas vagas entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

No Pacaembu, também pela 31ª rodada da série A, o São Paulo derrotou o Santos por 2×1 e se afastou sete pontos da zona de rebaixamento, onde já passou algumas rodadas. Com o resultado negativo, a diretoria do Santos demitiu o técnico Levir Culpi. O nome do substituto ainda não foi anunciado.

Chance perdida

Agora, o São Paulo é o 11º colocado, com 40 pontos. Já o Santos continuou em 3º lugar, com 53 pontos, e perdeu a chance de reduzir para três a diferença para o líder Corinthians, que tem 59 e vai jogar neste domingo contra a Ponte Pretax, em Campinas. Em 2º lugar está o Palmeiras, também com 53 pontos, e em 4º o Grêmio, com 50, seguido do Cruzeiro (5º) e do Botafogo (6º), com 47.

Na zona de rebaixamento estão:17º, Vitória, (33 pontos); 18º, Ponte Preta (32); 19º, Coritiba (32); e 20º, Atlético GO (26). Em outro jogo de ontem, Atlético Paranaense e Chapecoense ficaram no 0x0, em Curitiba.

A rodada será completada com os seguintes jogos neste domingo (29): Fluminense x Bahia; Atlético MG x Botafogo; Ponte Preta x Corinthians; Vitória x Atlético GO; Sport x Coritiba; Avaí x Grêmiio; na segunda-feira (30), jogarão Palmeiras x Cruzeiro.

(*) Texto alterado às 8h55 para acréscimo de informações

Fonte: Agência Brasil