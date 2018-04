Fizeram uma camisa com a frase da “briga” entre Julio Cesar e Susana Werner

Camiseta usada por Susana

Leia mais’Comprei minha 1ª geladeira e fogão essa semana’, diz Jojo …

Quem aí lembra da insatisfação pública de Susan Werner ao descobrir que o marido ia jogar três meses no Flamengo e deixar a família em Portugal? A frase “vou ali ser feliz e já volto” ficou famosa em mensagens de Susana no Instagram.

Júlio e amigo

E agora, ela virou camiseta. Uma amigo do casal foi até a casa deles no Rio usando uma camiseta com a frase estampada. “Essa foto você tem que fazer com a Susana”, brincou o goleiro em vídeo feito no Stories da ex-modelo. “Essa frase é minha”, brincou ainda Susana.

E aí? Usariam essa camiseta?

Fonte: Vírgula UOL