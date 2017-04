Fizeram um “tweetclipe” misturando a música “Loka”e Dilma e ficou sensacional

Você certamente já deve ter escutado “Loka”, um dos grandes hits do ano até agora, na voz de Simone e Simaria e Anitta. A música é um sucesso e obviamente já gerou paródias incríveis, mas até agora nenhuma como essa.

O Gustavo (@5gu do Twitter) fez um “tweetclipe” que nada mais é do que uma versão feita por meio de uma “thread” no Twitter. A estrela da música aqui é a ex-presidente Dilma Rousseff e é bom você ver com os seus próprios olhos:

cadê você que ninguém viu? desapareceu do nada sumiu pic.twitter.com/muzBR0m6Rc — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

tá por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer pic.twitter.com/PPrNprZKZH — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

kd você, onde se escondeu, porque sofre se ele não te mereceu? pic.twitter.com/pVZwJsIS00 — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

insiste em ficar em cima desse muro, espera a mudança em quem não tem futuro. pic.twitter.com/bvohS4nkCa — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado pic.twitter.com/gLqftnr5J2 — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

sofre no presente por causa do seu passado. do que adianta chorar pelo leite derramado? pic.twitter.com/uc6w6ZYyYq — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

põe aquela roupa e o batooooom. entra no carro, amiga, aumenta o SOOOOOM. pic.twitter.com/Jbf3z3jd6q — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

E BOTA UMA MODA BOA, VAMOS CURTIR A NOITE DE PATROA pic.twitter.com/e65foiBwP2 — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

AZARAR OS BOYS, BEIJAR NA BOCA, APROVEITAR A NOITE E FICAR LOUCA pic.twitter.com/blMeUypVTO — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

esquece ele e fica louca, louca, louca pic.twitter.com/IAoUxftfv8 — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

agora chora no colo da patroa, loca, locaaaaa pic.twitter.com/YCeBl0prO1 — Gustavo (@5gu) April 24, 2017

Fonte: Vírgula UOL