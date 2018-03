Fique de meias! Estudo descobre como a peça pode dar um gás no sexo

Reprodução Descoberta aconteceu por acidente

Vestir meias à noite pode trazer uma série de benefícios à saúde, entre eles, melhorar a vida sexual de um casal, segundo estudo feito na Universidade de Groningen, na Holanda. Dormir melhor, aumentar o apetite sexual e alívio dos sintomas da menopausa estão entre os benefícios de ir para a cama vestindo meias, segundo informou o Daily Mail.

A pesquisa que envolveu 13 casais, descobriu que os que usavam meias na hora da intimidade a dois atingiam orgasmo de forma mais constante. Entre as mulheres, 50% atingiram orgasmo sem meias, contra 80% que conseguiram chegar ao ápice vestindo as peças. A explicação, segundo os pesquisadores, seria o desconforto causado à mulher ao sentir os pés frios do parceiro. A descoberta foi acidental, já que o estudo estava analisando o funcionamento do cérebro durante o sexo.

O que não dizer depois do sexo

1 de 25

✖

Até que foi legal!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Bem, acho que preciso ir embora…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Chamei um táxi pra você, acho que ele já chegou!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Como eu faço para ir embora daqui mesmo?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Desculpa qualquer coisa. viu

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Essa foi a sua primeira vez?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu posso continuar, se você quiser…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu preciso me limpar, com licença!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu saí uma vez com uma pessoa parecida com você, sabia?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Eu te amo (no primeiro encontro NÃO)

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Hum… Você… Foi?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Isso não era o que eu estava esperando…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Meus filhos vão amar você!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Muito obrigado, viu?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Ninguém pode ficar sabendo disso, ok?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Então, nós precisamos conversar…

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Nossa, não esperava que fosse ser tão bom!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Quanto eu te devo? Brincadeirinha!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Será que a gente usou camisinha?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

…………….. (aquele silêncio constrangedor)

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você faz bastante barulho!

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você foi um pouco rápido demais

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você gostou? O que achou? Fiz tudo certinho? Você gostou?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você me ama?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

Você não se arrependeu, né?

Não diga isso depois do sexo, por favor!

Créditos: Giphy

