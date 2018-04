Fim de anúncios de prostituição nos EUA causa revolta: ‘meninas vão morrer’

Mulheres foram às rua em protesto contra medida nos Estados Unidos

“Meninas voltarão para as ruas, elas vão morrer nas ruas, e ninguém se importa”disse Calida, uma garota de programa que mora em Chicago, nos Estados Unidos. Ela e outras trabalhadoras do sexo se declararam contra a aprovação de uma lei que visa banir anúncios de prostituição em classificados como Craiglist e Backpage.com. Segundo Calida, a medida vai tirar a forma segura como mulheres ganham a vida e forçá-las a irem para as ruas ou serem agenciadas por cafetões. As informações foram publicadas no The Guardian.

Leia maisAndressa Urach fala sobre sexo antes do casamento: “é …Modelos eram tratadas como prostitutas, diz ex-agente da Elite

O congresso norte-americano aprovou recentemente uma lei em combate ao tráfico sexual online, que torna os websites criminalmente responsáveis por usuários. Garotas de programa dos Estados Unidos acreditam, porém, que o resultado será a criação de um esquema perigoso e sem controle para trabalhadoras. “É devastador, tiraram tudo de mim”, disse a prostituta Jala Dixon.

O presidente norte-americano Donald Trump deve aprovar a lei nos próximos dias.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

2762366646-claudette-e-um-hermafrodita-que-e-pai-de-3-filhos-e-prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

2762366646-claudette-e-um-hermafrodita-que-e-pai-de-3-filhos-e-prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

La Vie en Rose é o ensaio que mostra a vida de Claudette, um hermafrodita que é pai e prostituta

Créditos: Reprodução/Malika Gaudin Delrieu

Mais galerias

Famosos brasileiros LGBTs

15 momentos de Lula que foram notícia no mundo

Marielle Franco em notícias do mundo

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Famosos brasileiros LGBTs

15 momentos de Lula que foram notícia no mundo

Marielle Franco em notícias do mundo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-99396’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL